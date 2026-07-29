A CPFL Piratininga, em parceria com a Polícia Civil, realizou nesta terça-feira (28) duas ações de combate ao furto de energia elétrica em Vinhedo e Várzea Paulista. Na cidade da região de Jundiaí, o furto foi flagrado no bairro Jardim Maria de Fátima, técnicos da distribuidora identificaram fraude em um comércio. O responsável pelo imóvel foi levado ao Distrito Policial.

Já em Vinhedo, no bairro Santa Rosa, técnicos da concessionária identificaram manipulação nas ligações de energia de uma academia. A Polícia Civil e a perícia foram acionadas, e o proprietário também foi conduzido à delegacia.

A CPFL Piratininga reforça que o furto de energia é crime previsto no Código Penal e representa risco à segurança da população, além de prejuízos financeiros que impactam todos os consumidores. A distribuidora segue atuando de forma integrada com as autoridades policiais para coibir práticas ilícitas e garantir a qualidade e confiabilidade do fornecimento de energia elétrica.