Empresários do setor de tecnologia de Jundiaí e região terão a oportunidade de discutir estratégias para ampliar mercados e fortalecer os negócios durante o Meeting do Setor de Tecnologia de Jundiaí, que será realizado no dia 11 de agosto, das 8h30 às 11h, na Unidade II da Faculdade de Medicina de Jundiaí, localizada na rua Lobo de Resende, 100, no Jardim Pitangueiras.

Promovido pelo Comitê Gestor da CPL TIC Jundiaí, formado por Inova+, Sebrae, Fatec Jundiaí e Associação de Tecnologia e Inovação de Jundiaí (ATIJ), com apoio da Faculdade de Medicina de Jundiaí, o encontro contará com um painel voltado a temas considerados estratégicos para o desenvolvimento do setor, como exportação de serviços de tecnologia, captação de recursos para projetos e vendas para o governo (B2G).

O evento é direcionado a empresas desenvolvedoras de software, integradores de soluções tecnológicas e fabricantes de hardware, com o objetivo de estimular conexões entre empresários, compartilhar conhecimento e apresentar oportunidades de crescimento para o segmento.