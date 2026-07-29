O calendário eleitoral avança na Região Metropolitana de Jundiaí em um momento crucial de definições. Com a janela legal para a realização das convenções partidárias aberta até o dia 5 de agosto, os partidos políticos da região dividem-se entre os que já homologaram suas chapas e aqueles que ainda alinham os últimos detalhes para seus encontros decisivos.

Entre as siglas com agenda cheia para os próximos dias está o Republicanos, que realiza sua Convenção Estadual neste sábado, dia 1º de agosto, em São Paulo. O encontro oficializa as candidaturas do partido para as eleições deste ano e mobiliza pré-candidatos de Jundiaí e das cidades vizinhas que buscam espaço nas chapas.

PP já tem nomes definidos na região