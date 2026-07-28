A conta de energia tem o valor elevado no inverno devido ao uso mais frequente de equipamentos para enfrentar o frio. Mas você sabia que com pequenas mudanças de hábitos é possível reverter esta situação e fazer a diferença na conta de luz:

Banhos curtos = conta mais barata

Tomar banho na água fria é fora de cogitação. Mas reduzir o tempo debaixo do chuveiro e usar uma temperatura mais amena é uma medida eficaz para economizar energia. Dos vários benefícios pode-se citar melhora na qualidade da pele, menos desperdício de água, menos resistência queimada. Minutos a menos debaixo do chuveiro representam redução no consumo mensal de energia.

Uso adequado da geladeira

Geladeira bem vedada, com borrachas novas, temperatura ambiente, esperar os alimentos esfriarem para colocar dentro do equipamento e evitar abrir e fechar a porta várias vezes ajudam no consumo consciente de energia e baixa na conta mensal.

Uso de luz natural