A conta de energia tem o valor elevado no inverno devido ao uso mais frequente de equipamentos para enfrentar o frio. Mas você sabia que com pequenas mudanças de hábitos é possível reverter esta situação e fazer a diferença na conta de luz:
Banhos curtos = conta mais barata
Tomar banho na água fria é fora de cogitação. Mas reduzir o tempo debaixo do chuveiro e usar uma temperatura mais amena é uma medida eficaz para economizar energia. Dos vários benefícios pode-se citar melhora na qualidade da pele, menos desperdício de água, menos resistência queimada. Minutos a menos debaixo do chuveiro representam redução no consumo mensal de energia.
Uso adequado da geladeira
Geladeira bem vedada, com borrachas novas, temperatura ambiente, esperar os alimentos esfriarem para colocar dentro do equipamento e evitar abrir e fechar a porta várias vezes ajudam no consumo consciente de energia e baixa na conta mensal.
Uso de luz natural
Apagar as luzes e usar, ao máximo, a luz natural evita o uso desnecessário de energia. Manter cortinas e janelas abertas aumenta a entrada de luz nos ambientes dispensando uso de lâmpadas antes do período necessário.
Uso consciente de aquecedores
Aquecedores elétricos devem ser usados apenas em momentos estratégicos e necessários. Verificar a eficiência dos equipamentos antes de comprar ajuda na economia porque consomem menos eletricidade ao longo da vda útil do aparelho.
Aparelhos em stand-by
A famosa ‘luzinha verde ou vermelha’ acessa após desligar os equipamentos não consomem tanta energia quanto um chuveiro elétrico, mas continuam consumindo energia ainda que desligados. O correto é retirá-los da tomada para evitar desperdício e gerar economia na conta.
Lâmpadas
As lâmpadas de LED são mais eficientes, têm maior vida útil e economizam energia quando acessas. Substituir as lâmpadas antigas pelas de LED é uma atitude simples e que gera economia.
Além de pensar na economia mensal para a conta de energia, atitudes simples garantem um consumo consciente, eficiente e reduz desperdícios.