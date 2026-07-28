Um homem procurado pela Justiça por estupro de vulnerável foi preso nessa segunda-feira (27), em Jundiaí, após ele se envolver em um acidente de trânsito no Ivoturucaia.

A prisão foi realizada por policiais da 1ª Cia do 49° Batalhão que foram acionados para atender uma ocorrência de acidente na avenida Emma Gossner, envolvendo três veículos, sem registro de feridos.

Ao chegarem ao local, os militares se depararam com o homem com sinais de embriaguez, como odor etílico, desequilíbrio e vestes desarrumadas. Ao consultarem no sistema, os policiais contataram um mandado de prisão em aberto relacionado ao crime de estupro de vulnerável.