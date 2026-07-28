No sábado (1°/08) a Athrio Cervejaria, em Jundiaí, comemora o Dia Internacional do Blues. A programação começa às 16h e tem no repertório o blues como protagonista de apresentações musicais, encontro entre artistas e o lançamento de um novo álbum autoral, além da boa gastronomia e da opção de cerveja artesanal.

Blues e a influência por gerações

Reconhecido como um dos estilos musicais mais importantes da história, o blues serviu de base para o desenvolvimento do rock, jazz, soul e rhythm and blues. Sua influência permanece presente na música contemporânea e continua inspirando artistas em todo o mundo. Celebrar o Dia Internacional do Blues significa manter viva essa tradição e criar oportunidades para que novos públicos conheçam o gênero por meio de apresentações ao vivo e da produção musical atual.

Programação

A programação começa com uma jam de gaitistas, reunindo Big Chico, Rodrigo Guedes, Marcel Giotto, Léo Crespo e Drigo Ribeiro, além da participação especial de Rafael Amarante. Às 18h, a banda Colt Blues sobe ao palco com um repertório dedicado aos grandes clássicos do gênero. Encerrando a noite, às 20h, acontece o lançamento do álbum Life in Six Strings, durante o show do guitarrista Yuri Apsy. Durante todo o evento, o público também poderá conhecer o trabalho desenvolvido pelo Clube do Blues de Jundiaí.

Música, cultura e convivência em um só lugar