Um homem foi preso pela Guarda Municipal de Jundiaí nesta terça-feira (28) por suspeita de tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada no Jardim Tamoio.

O Apoio Tatico 10267 - equipe composta pelos guardas Zarantonello, F.Santos, Fialho e Abreu - fazia patrulhamento pelo Jardim Tamoio quando se deparou com dois homens próximo a um carro. Segundo os guardas, ao avistarem a viatura eles fugiram a pé e entraram em um terreno que dá acesso ao residencial Tupi.

Ainda segundo os guardas, um deles deixou uma sacola para trás. Um dos indivíduos foi alcançado pela equipe da GM já dentro do residencial e ao ser abordado nada de ilícito foi encontrado com ele.