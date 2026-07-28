No dia 8 de agosto, a partir das 10h30, a Biblioteca Nelson Foot sedia a exibição de ‘Curtas de Animação - Marco Cortez’. Com apresentações gratuitas, a primeira exibição será “Panapanã”, do Dir. Matheus Marins, um vídeopoema sobre ipês-amarelos e o amor entre suas pétalas e borboletas amarelas.
Em seguida tem “Quando a Chuva Vem?”, de Jefferson Batista, ao relembrar a história da seca que assolou o Nordeste do Brasil entre os anos de 1979 e 1985 marcou para sempre a vida da população sertaneja do estado de Pernambuco. Em meio ao quadro de pobreza e abandono, uma criança crescia sem ver ou sentir a chuva.
Os diretores Júlia Vellutini e Wesley Rodrigues apresentam “Mitos Indígenas em Travessia”, com seis histórias indígenas dos tempos antigos das etnias Kuikuro (Aldeia Afukuri, Terra Índígena Parque do Xingu, Mato Grosso), Javaé (Aldeia São João, Terra Indígena Parque do Araguaia, Ilha do Bananal, Tocantins) e Kadiwéu (Aldeia São João, Terra Indígena Kadiwéu, Mato Grosso do Sul). Entre as histórias: A Ema, O Menino-Peixe, As Mulheres Sem Rosto, A Via Láctea, A Menina Cobra, e O Urubu-Rei.
Tainá e a Chuva – Dir. Luísa Copetti: A menina indígena Tainá, o urubu-rei Pepe, o macaco Catu e a ouricinha Suri são os Guardiões da Amazônia. Mas hoje está chovendo e os animais estão todos recolhidos, abrigados embaixo de uma grande folha. Suri, no entanto, não está muito feliz. Ela morre de medo de chuva e conta que uma vez quase se machucou numa tempestade. Um a um, os Guardiões contam suas histórias sobre a chuva.
Maré Braba – Dir. Pâmela Peregrino: Ela, que conecta a todos pelas suas águas, observa e opera as mudanças decorrentes do aquecimento global. O povo à beira-mar é o primeiro a sentir suas agitações e mudanças de humor. Ela sabe que os humanos estão se movendo para frear essas mudanças. Assim como ela sabe, que repetem uma antiga saga: alguns poucos prevalecendo sobre o grande restante, aprofundam os problemas criados por eles mesmos.
Maréu – Dir. Nicole Schlegel: Maréu tem uma concha do mar bem grande e só consegue dormir com ela ao ouvido. Quando a concha cai e quebra, a criança busca ajuda do Mar e do Céu para reencontrar o som das ondas e voltar a dormir.
Mytikah Explora – Maria Sibylla Merian – Dir. Hygor Amorim e Recy Cazarotto: Manga e Leco conhecem a história Maria Sibylla Merian (1647 – 1717), uma aventureira ilustradora e naturalista alemã que usou sua arte para estudar o fantástico mundo dos insetos.
Monstros – Dir. Alunas e alunos da EMEF Juscelino Kubitscheck de Oliveira e Ponto de Cultura Animazul: Realizado por alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Juscelino Kubitschek de Oliveira, “Monstros” é um curta-metragem que nos faz pensar sobre quem realmente são os monstros por trás da poluição ambiental e como combatê-los.
A Biblioteca Nelson Foot fica na avenida Dr. Cavalcanti, 396 (Complexo Argos)