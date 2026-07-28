No dia 8 de agosto, a partir das 10h30, a Biblioteca Nelson Foot sedia a exibição de ‘Curtas de Animação - Marco Cortez’. Com apresentações gratuitas, a primeira exibição será “Panapanã”, do Dir. Matheus Marins, um vídeopoema sobre ipês-amarelos e o amor entre suas pétalas e borboletas amarelas.

Em seguida tem “Quando a Chuva Vem?”, de Jefferson Batista, ao relembrar a história da seca que assolou o Nordeste do Brasil entre os anos de 1979 e 1985 marcou para sempre a vida da população sertaneja do estado de Pernambuco. Em meio ao quadro de pobreza e abandono, uma criança crescia sem ver ou sentir a chuva.

Os diretores Júlia Vellutini e Wesley Rodrigues apresentam “Mitos Indígenas em Travessia”, com seis histórias indígenas dos tempos antigos das etnias Kuikuro (Aldeia Afukuri, Terra Índígena Parque do Xingu, Mato Grosso), Javaé (Aldeia São João, Terra Indígena Parque do Araguaia, Ilha do Bananal, Tocantins) e Kadiwéu (Aldeia São João, Terra Indígena Kadiwéu, Mato Grosso do Sul). Entre as histórias: A Ema, O Menino-Peixe, As Mulheres Sem Rosto, A Via Láctea, A Menina Cobra, e O Urubu-Rei.