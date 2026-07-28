Interessadas em participar de aulas gratuitas de futebol feminino por meio do Time Jundiaí têm até sexta-feira (31) para se inscreverem. A abertura de novas turmas pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer,

Antes da formação das equipes, serão realizadas aulas abertas entre os dias 4 e 6 de agosto para avaliação e integração das participantes. As vagas são limitadas e as interessadas devem realizar a inscrição por meio de formulário on-line (CLICA AQUI).

As aulas abertas ocorrerão com interessadas de três faixas etárias: sub-14, sub-17 e sub-20.

Sub-14 (nascidas em 2012, 2013, 2014 e 2015);

Dia 05/08/2026 – das 14h30 às 17h;

CECE Antônio Iacovino – Rua João do Rio, 144 – Vila Nambi.

Sub-17 e sub-20 (nascidas em 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011);

Dias das aulas: 04 ou 06/08/2026 – das 14h30 às 17h;

CECE José Pedro Raimundo – Rua Tiradentes, 50 – Vila Rio Branco.

Orientações