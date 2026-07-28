A Delegacia Eletrônica de Proteção Animal (Depa), da Polícia Civil de São Paulo, recebeu 14.288 denúncias de maus-tratos contra animais entre janeiro e junho deste ano. O volume representa uma média de 78 registros por dia no estado.

Criada em 2016, a Depa mudou a forma como a população pode denunciar esse tipo de caso. Diferente de uma delegacia física, na qual as pessoas precisam aguardar o atendimento e presenciar registros de outros tipos de ocorrência, o sistema eletrônico dá a facilidade de delatar os maus-tratos por meio de um celular ou computador.

A delegada Jeanette Sanjar, coordenadora da Delegacia de Proteção Animal, explica que assim que a equipe recebe as informações, o caso é imediatamente encaminhado às unidades policiais mais próximas para que se iniciem as investigações. "Quando alguém nos indica que há um problema em determinado endereço, a equipe responsável por aquela área é notificada e inicia as diligências para conseguir salvar aquele animal. As pessoas não têm noção de que, com uma simples denúncia na internet, podem realmente livrar esses bichinhos de condições terríveis", destacou.