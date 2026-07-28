Dois homens foram presos por roubo e também passarão a ser investigados por outros crimes, após serem flagrados com diversos objetos pertencentes a vítimas, durante uma abordagem da Polícia Militar na avenida Antônio Pincinato, em Jundiaí.

Policiais militares da 2ª Companhia do 11º Batalhão faziam patrulhamento pela avenida quando avistaram dois homens em um ponto de ônibus, no lado oposto da via. À distância, os agentes perceberam que os suspeitos demonstravam nervosismo e chegaram a dispensar uma sacola ao notar a presença da viatura.

Diante da atitude suspeita, os policiais realizaram uma manobra e efetuaram a abordagem.