Dois homens foram presos por roubo e também passarão a ser investigados por outros crimes, após serem flagrados com diversos objetos pertencentes a vítimas, durante uma abordagem da Polícia Militar na avenida Antônio Pincinato, em Jundiaí.
Policiais militares da 2ª Companhia do 11º Batalhão faziam patrulhamento pela avenida quando avistaram dois homens em um ponto de ônibus, no lado oposto da via. À distância, os agentes perceberam que os suspeitos demonstravam nervosismo e chegaram a dispensar uma sacola ao notar a presença da viatura.
Diante da atitude suspeita, os policiais realizaram uma manobra e efetuaram a abordagem.
Com a dupla foram apreendidos seis aparelhos celulares, quatro cartões de Bilhete Único pertencentes a quatro mulheres, um cartão bancário com tecnologia de pagamento por aproximação, comprovantes de saques que somavam R$ 3.026, um documento de identidade de uma mulher, um cartão do Sesc, R$ 98 e diversas peças de roupas.
Enquanto a ocorrência era registrada, uma mulher entrou em contato com a Polícia Militar informando que havia acabado de ser vítima de roubo. Durante a conferência dos objetos apreendidos, os policiais constataram que um dos celulares e o documento de identidade encontrados com a dupla pertenciam à vítima.
Os dois suspeitos foram encaminhados à Central de Flagrantes, onde permaneceram presos em flagrante. A Polícia Civil investigará se eles têm participação em outros crimes praticados na região.