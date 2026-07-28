Como etapa fundamental das ações de regularização fundiária, equipes técnicas identificadas da Prefeitura de Cajamar visitarão os imóveis das ruas Bocaina e Boa Vista, no bairro Gato Preto, para entrevistar os moradores. A iniciativa permitirá conhecer melhor a realidade social e habitacional das famílias residentes.

As informações fornecidas serão tratadas com sigilo e utilizadas exclusivamente para subsidiar os estudos técnicos necessários ao desenvolvimento da regularização fundiária. É importante que os moradores recebam a equipe técnica e participem da entrevista para ajudar na construção do avanço do bairro.

Na próxima semana, a equipe da Secretaria de Habitação vai estar na região para informar os moradores sobre a ação. As visitas para entrevistas estão programadas para ocorrer nos dias 7, 8 e 9 de agosto, das 9h às 17h. Todas as casas serão visitadas pelos entrevistadores.