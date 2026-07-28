Uma mulher precisou se trancar no banheiro de casa para escapar de um ataque a facadas do companheiro, neste fim de semana, em Cabreúva. O suspeito foi preso em um hospital da cidade por um policial militar que permanecia no local fazendo a segurança da vítima durante o atendimento médico.
A vítima acionou a Polícia Militar de dentro do banheiro, pedindo socorro. Quando os policiais chegaram à residência, o agressor já havia fugido.
No imóvel, os agentes encontraram marcas de sangue nas paredes e no chão. A faca utilizada na agressão foi localizada e apreendida.
A mulher, que estava ferida, foi socorrida ao hospital. Enquanto parte da equipe permaneceu em diligências para localizar o suspeito, um policial militar ficou no hospital acompanhando a vítima.
Pouco tempo depois, o homem apareceu na unidade de saúde e a suspeita é de que ele pretendia atacar novamente a companheira. O policial que fazia a segurança da vítima realizou a abordagem e efetuou a prisão.
Durante a ocorrência, a motocicleta utilizada pelo suspeito foi localizada. Em vistoria, os policiais constataram indícios de adulteração dos sinais identificadores do veículo.
O homem foi encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.