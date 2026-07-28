Uma mulher precisou se trancar no banheiro de casa para escapar de um ataque a facadas do companheiro, neste fim de semana, em Cabreúva. O suspeito foi preso em um hospital da cidade por um policial militar que permanecia no local fazendo a segurança da vítima durante o atendimento médico.

A vítima acionou a Polícia Militar de dentro do banheiro, pedindo socorro. Quando os policiais chegaram à residência, o agressor já havia fugido.

No imóvel, os agentes encontraram marcas de sangue nas paredes e no chão. A faca utilizada na agressão foi localizada e apreendida.