Um homem procurado pela Justiça por uma dívida superior a R$ 8 mil em pensão alimentícia foi preso por policiais militares na noite desta segunda-feira (27), na Avenida 14 de Dezembro, em Jundiaí. No momento da abordagem, ele conduzia um Fiat Fastback, avaliado em mais de R$ 100 mil

A Polícia Militar recebeu informações de que o procurado estaria circulando pela região da Vila Esperança. Diante disso, equipes intensificaram o patrulhamento e localizaram o veículo trafegando pela avenida Samuel Martins.

Os policiais deram ordem de parada e realizaram a abordagem. Após consulta aos dados pessoais do motorista, foi confirmada a existência de um mandado de prisão civil por dívida de pensão alimentícia.