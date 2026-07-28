Um aposentado de 68 anos morreu na tarde desta segunda-feira (27), no Hospital São Vicente, em Jundiaí, após uma internação que já durava cinco dias, decorrente de agressões que sofreu de dois homens em frente ao Centro Comunitário Casa Verde, no Jardim Fepasa, em Jundiaí.

Segundo a filha da vítima, ele havia sido internado por conta de agressões sofridas, e que foram testemunhadas por pelo menos duas pessoas – essas pessoas foram identificadas por ela para a Polícia Civil durante o registro do Boletim de Ocorrência referente ao óbito.

Quando chegou ao hospital, no dia das agressões, a vítima apresentava lesões no peito e fraturas nas costas e costelas. No dia 24, por conta das fraturas costais, ele precisou ser submetido a cirurgia e drenagem torácica.