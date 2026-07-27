Cajamar agora conta com um novo tomógrafo, instalado no Complexo de Saúde, que já está em funcionamento e começou a realizar exames, ampliando a capacidade de atendimento e oferecendo mais agilidade no diagnóstico dos pacientes.
Com a chegada do novo equipamento, a rede municipal passa a contar com dois tomógrafos em operação. O Hospital Municipal seguirá realizando os exames de urgência e emergência, enquanto o Complexo de Saúde atenderá os pacientes com exames eletivos previamente agendados. Essa nova organização permitirá acelerar os atendimentos e reduzir significativamente o tempo de espera.
A expectativa da prefeitura é zerar, em até 50 dias, a fila de aproximadamente 1,6 mil pessoas que aguardam por tomografia. Depois desse período, a previsão é que os exames sejam realizados em um prazo médio de 20 a 30 dias. Além disso, a rede municipal passará a oferecer a angiotomografia, exame realizado pela primeira vez em Cajamar.