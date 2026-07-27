27 de julho de 2026
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EXAMES

Cajamar tem novo tomógrafo já em funcionamento

Por Redação | Prefeitura de Cajamar
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Cajamar
Com o novo equipamento no Complexo de Saúde, a cidade amplia a oferta de exames e garante diagnósticos mais rápidos para a população
Com o novo equipamento no Complexo de Saúde, a cidade amplia a oferta de exames e garante diagnósticos mais rápidos para a população

Cajamar agora conta com um novo tomógrafo, instalado no Complexo de Saúde, que já está em funcionamento e começou a realizar exames, ampliando a capacidade de atendimento e oferecendo mais agilidade no diagnóstico dos pacientes.

Com a chegada do novo equipamento, a rede municipal passa a contar com dois tomógrafos em operação. O Hospital Municipal seguirá realizando os exames de urgência e emergência, enquanto o Complexo de Saúde atenderá os pacientes com exames eletivos previamente agendados. Essa nova organização permitirá acelerar os atendimentos e reduzir significativamente o tempo de espera.

A expectativa da prefeitura é zerar, em até 50 dias, a fila de aproximadamente 1,6 mil pessoas que aguardam por tomografia. Depois desse período, a previsão é que os exames sejam realizados em um prazo médio de 20 a 30 dias. Além disso, a rede municipal passará a oferecer a angiotomografia, exame realizado pela primeira vez em Cajamar.

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