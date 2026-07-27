Um homem com diversas passagens pela polícia, morador da região de Franco da Rocha e suspeito de participação em uma onda de roubos de motocicletas na rodovia Edgard Máximo Zambotto, entre Jarinu e Campo Limpo Paulista, morreu após sofrer um acidente durante uma tentativa de fuga de equipes de Força Tática do 49º Batalhão, na tarde deste domingo (26).
O passageiro da motocicleta, também suspeito de envolvimento nos assaltos, sobreviveu e permanece internado sob escolta policial. Segundo apurou o Jornal de Jundiaí, a dupla já havia escapado de uma tentativa de abordagem pela manhã, mas não teve a mesma sorte no período da tarde. A motocicleta utilizada por eles havia sido roubada no início do mês, em Cajamar. O homem que sobreviveu ao acidente foi reconhecido pela vítima deste roubo.
COMO ACONTECEU
Pela manhã, equipes de Força Tática realizavam patrulhamento pela rodovia Edgard Máximo Zambotto com o objetivo de frear o aumento dos roubos registrados na região. Durante a ação, os policiais identificaram uma motocicleta com características semelhantes às utilizadas nos crimes recentes e deram ordem de parada aos ocupantes. Os bandidos, no entanto, desobedeceram à determinação e conseguiram fugir.
Já no período da tarde, durante continuidade do patrulhamento, os policiais - sargento Fonseca, sargento Alves e soldado Reis - localizaram novamente a mesma motocicleta na região do Jardim Santa Lúcia, em Campo Limpo Paulista. Além dos dois ocupantes, outros dois homens seguiam em uma segunda motocicleta.
Mais uma vez foi dada ordem de parada, que não foi obedecida. Os suspeitos iniciaram fuga em direção à Capital e, ao chegarem à região de Franco da Rocha, os ocupantes da primeira motocicleta sofreram um acidente.
Um dos homens morreu no local. O outro foi socorrido e permaneceu internado, sendo posteriormente preso em flagrante.
Durante a ocorrência, os policiais constataram que a motocicleta era produto de roubo. A vítima do crime foi localizada e, ao ser apresentada à fotografia do sobrevivente, reconheceu-o como um dos autores do assalto ocorrido em Cajamar.
Após receber alta médica, o suspeito deverá ser encaminhado ao Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista, onde permanecerá à disposição da Justiça e aguardará audiência de custódia.
Os ocupantes da segunda motocicleta conseguiram fugir e serão investigados pela Polícia Civil.
Com a dupla os PMs encontraram um simulacro de arma de fogo