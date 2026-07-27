Um homem com diversas passagens pela polícia, morador da região de Franco da Rocha e suspeito de participação em uma onda de roubos de motocicletas na rodovia Edgard Máximo Zambotto, entre Jarinu e Campo Limpo Paulista, morreu após sofrer um acidente durante uma tentativa de fuga de equipes de Força Tática do 49º Batalhão, na tarde deste domingo (26).

O passageiro da motocicleta, também suspeito de envolvimento nos assaltos, sobreviveu e permanece internado sob escolta policial. Segundo apurou o Jornal de Jundiaí, a dupla já havia escapado de uma tentativa de abordagem pela manhã, mas não teve a mesma sorte no período da tarde. A motocicleta utilizada por eles havia sido roubada no início do mês, em Cajamar. O homem que sobreviveu ao acidente foi reconhecido pela vítima deste roubo.

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