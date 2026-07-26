Um homem foi preso por tráfico de drogas neste domingo (26), em Jundiaí, após tentar despistar guardas municipais. Ao perceber a chegada da equipe de Apoio Tático, ele correu, jogou uma sacola com drogas em uma área de mata e fingiu ser parente de um idoso para evitar a abordagem.
Segundo a Guarda Municipal, a equipe fazia patrulhamento pelo bairro quando viu o suspeito caminhando com a sacola. Assim que notou a aproximação dos guardas, ele a jogou no mato e fugiu. Os guardas deram a volta com a viatura e conseguiram abordá-lo em outra rua. Na tentativa de escapar, o homem se aproximou de um idoso e disse aos agentes que os dois eram familiares e estavam trabalhando juntos. No entanto, o idoso afirmou que nunca tinha visto o suspeito e contou que ele apenas começou a conversar com ele momentos antes da abordagem.
Em seguida, os guardas voltaram ao local onde a sacola havia sido jogada e encontraram uma quantidade de entorpecentes. Durante a ocorrência, o suspeito confessou que vendia drogas na região e disse que recebia R$ 100 por turno, trabalhando da madrugada até o meio-dia.
O homem, que já tinha passagem por tráfico de drogas, foi levado para a Central de Flagrantes. A prisão foi confirmada pela Polícia Civil, e as drogas foram apreendidas. A ocorrência foi atendida pela equipe de Apoio Tático 10085, formada pelos guardas municipais Zarantonello, Fialho e Abreu.