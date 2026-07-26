26 de julho de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
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Suspeito usa idoso para despistar GMs em Jundiaí e é preso

Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Homem joga drogas no mato e finge ser parente de idoso
Homem joga drogas no mato e finge ser parente de idoso

Um homem foi preso por tráfico de drogas neste domingo (26), em Jundiaí, após tentar despistar guardas municipais. Ao perceber a chegada da equipe de Apoio Tático, ele correu, jogou uma sacola com drogas em uma área de mata e fingiu ser parente de um idoso para evitar a abordagem.

Segundo a Guarda Municipal, a equipe fazia patrulhamento pelo bairro quando viu o suspeito caminhando com a sacola. Assim que notou a aproximação dos guardas, ele a jogou no mato e fugiu. Os guardas deram a volta com a viatura e conseguiram abordá-lo em outra rua. Na tentativa de escapar, o homem se aproximou de um idoso e disse aos agentes que os dois eram familiares e estavam trabalhando juntos. No entanto, o idoso afirmou que nunca tinha visto o suspeito e contou que ele apenas começou a conversar com ele momentos antes da abordagem.

Em seguida, os guardas voltaram ao local onde a sacola havia sido jogada e encontraram uma quantidade de entorpecentes. Durante a ocorrência, o suspeito confessou que vendia drogas na região e disse que recebia R$ 100 por turno, trabalhando da madrugada até o meio-dia.

O homem, que já tinha passagem por tráfico de drogas, foi levado para a Central de Flagrantes. A prisão foi confirmada pela Polícia Civil, e as drogas foram apreendidas. A ocorrência foi atendida pela equipe de Apoio Tático 10085, formada pelos guardas municipais Zarantonello, Fialho e Abreu.

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