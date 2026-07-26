Em convenção estadual do PSD, realizada neste domingo em São Paulo, Faouaz Taha teve sua candidatura a deputado estadual oficializada. Atualmente vereador em seu 3º mandato em Jundiaí, Faouaz defende que toda Região deve ser prioridade. “Não podemos mais esperar. Está na hora de termos, novamente, um deputado para chamar de nosso”, diz.

Durante o encontro, que reuniu lideranças do partido, Faouaz esteve com o presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab, que fez o convite ao vereador para assumir esse desafio. “Eu me sinto pronto para encarar mais essa jornada pela representatividade que falta hoje à nossa Região na Assembleia. Jundiaí já teve mais de um deputado eleito no passado e há anos, temos uma lacuna que precisa ser preenchida”, reforça.

Em sua pré-campanha, Faouaz tem ouvido a população e trabalhado propostas que façam da Região, uma protagonista. “Deputados buscam recursos que somam às dificuldades dos municípios. Somos uma Região Metropolitana e não podemos ficar de fora das grandes decisões e de mais investimentos.”