Em convenção estadual do PSD, realizada neste domingo em São Paulo, Faouaz Taha teve sua candidatura a deputado estadual oficializada. Atualmente vereador em seu 3º mandato em Jundiaí, Faouaz defende que toda Região deve ser prioridade. “Não podemos mais esperar. Está na hora de termos, novamente, um deputado para chamar de nosso”, diz.
Durante o encontro, que reuniu lideranças do partido, Faouaz esteve com o presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab, que fez o convite ao vereador para assumir esse desafio. “Eu me sinto pronto para encarar mais essa jornada pela representatividade que falta hoje à nossa Região na Assembleia. Jundiaí já teve mais de um deputado eleito no passado e há anos, temos uma lacuna que precisa ser preenchida”, reforça.
Em sua pré-campanha, Faouaz tem ouvido a população e trabalhado propostas que façam da Região, uma protagonista. “Deputados buscam recursos que somam às dificuldades dos municípios. Somos uma Região Metropolitana e não podemos ficar de fora das grandes decisões e de mais investimentos.”
Trajetória
Nas últimas eleições para deputado estadual, em 2022, Faouaz chegou perto, fazendo 51.949 votos em 202 cidades do Estado, o mais votado da cidade na ocasião. Faouaz também foi presidente da Câmara Municipal de Jundiaí por dois biênios (2019-2020 e 2020-2022). Em seus três mandatos como vereador, é conhecido por leis pela causa animal (Festa Legal não tem Rojão), saúde mental (Setembro Amarelo de prevenção do suicídio e Maio Furta-Cor pela saúde mental materna), cultura, esporte (instalação de pontos de hidratação na cidade), direitos dos idosos e pautas atuais como segurança digital e inovação tecnológica.