O Partido Liberal (PL) oficializou neste sábado (25) a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República durante convenção nacional realizada no Transamérica Expo Center, na capital paulista. O encontro reuniu dirigentes da legenda, parlamentares, governadores, prefeitos, lideranças conservadoras e milhares de apoiadores para marcar o início da campanha eleitoral da sigla para as eleições de 2026.

Além da candidatura presidencial, os convencionais aprovaram a participação do partido nas disputas para governos estaduais, Senado, Câmara dos Deputados e Assembleias Legislativas. O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, conduziu a convenção e afirmou que o partido chega ao processo eleitoral com a maior estrutura de sua história, defendendo a união da legenda em torno do projeto presidencial.

Um dos destaques do evento foi a presença do presidente da Argentina, Javier Milei, que participou da convenção após cumprir agenda oficial com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), no Palácio dos Bandeirantes. Também estiveram presentes parlamentares da bancada conservadora, dirigentes estaduais e representantes de partidos aliados.