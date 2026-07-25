O Partido Liberal (PL) oficializou neste sábado (25) a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República durante convenção nacional realizada no Transamérica Expo Center, na capital paulista. O encontro reuniu dirigentes da legenda, parlamentares, governadores, prefeitos, lideranças conservadoras e milhares de apoiadores para marcar o início da campanha eleitoral da sigla para as eleições de 2026.
Além da candidatura presidencial, os convencionais aprovaram a participação do partido nas disputas para governos estaduais, Senado, Câmara dos Deputados e Assembleias Legislativas. O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, conduziu a convenção e afirmou que o partido chega ao processo eleitoral com a maior estrutura de sua história, defendendo a união da legenda em torno do projeto presidencial.
Um dos destaques do evento foi a presença do presidente da Argentina, Javier Milei, que participou da convenção após cumprir agenda oficial com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), no Palácio dos Bandeirantes. Também estiveram presentes parlamentares da bancada conservadora, dirigentes estaduais e representantes de partidos aliados.
Embora impedido de comparecer por cumprir prisão domiciliar, o ex-presidente Jair Bolsonaro participou simbolicamente da convenção por meio de uma mensagem em vídeo exibida aos presentes. Em sua fala, agradeceu o apoio dos militantes e declarou confiança na candidatura do filho, afirmando que Flávio dará continuidade ao projeto político defendido pelo grupo.
Convenção reforça unidade do partido
Ao assumir oficialmente a candidatura, Flávio Bolsonaro afirmou que a eleição de 2026 representa uma oportunidade para apresentar aos brasileiros um projeto baseado em liberdade econômica, responsabilidade fiscal, fortalecimento da segurança pública e valorização da família.
O senador disse que pretende conduzir uma campanha propositiva, voltada ao crescimento econômico, à geração de empregos e à redução da burocracia. Também destacou a importância do diálogo com os estados e municípios para ampliar investimentos e melhorar os serviços públicos.
Durante os discursos, lideranças do partido defenderam a manutenção da unidade entre os partidos de direita. Valdemar Costa Neto afirmou que o PL consolidou uma das maiores bancadas do Congresso Nacional e pretende ampliar esse espaço nas próximas eleições, fortalecendo sua presença em todo o país.
O governador Tarcísio de Freitas também discursou, destacando a necessidade de manter uma agenda voltada ao equilíbrio das contas públicas, ao incentivo ao empreendedorismo e à modernização da gestão pública. Já Javier Milei fez uma breve manifestação em defesa das políticas liberais e do fortalecimento da cooperação entre lideranças conservadoras da América Latina.
Estratégia nacional começa a ser apresentada
A convenção serviu ainda para apresentar as linhas gerais da campanha presidencial. A direção do partido informou que Flávio Bolsonaro iniciará uma série de viagens pelos estados brasileiros nas próximas semanas, priorizando encontros com prefeitos, lideranças regionais, empresários, produtores rurais e representantes da sociedade civil.
Outro ponto destacado foi o fortalecimento da comunicação digital, estratégia que deverá ocupar papel central durante a campanha. O partido pretende ampliar a mobilização de apoiadores nas redes sociais e intensificar a divulgação de propostas por meio das plataformas digitais.
A escolha do candidato a vice-presidente ainda não foi anunciada. Segundo dirigentes do PL, as conversas continuam com partidos aliados e a definição ocorrerá dentro do prazo previsto pela Justiça Eleitoral, levando em consideração critérios políticos e regionais.
Largada para a disputa presidencial
A homologação da candidatura de Flávio Bolsonaro ocorre em um momento de forte polarização política no país. A convenção foi marcada por discursos que defenderam a alternância de poder e apresentaram o senador como representante da continuidade das ideias do campo conservador.
Ao longo do evento, lideranças destacaram que o objetivo da campanha será ampliar o diálogo com diferentes segmentos da sociedade, apresentando propostas para as áreas de economia, segurança pública, saúde, educação e infraestrutura. O partido também reforçou a importância de conquistar maior representação no Congresso Nacional e nos governos estaduais.
Com a aprovação dos convencionais, Flávio Bolsonaro inicia oficialmente sua caminhada rumo ao Palácio do Planalto. A expectativa da coordenação da campanha é intensificar as agendas pelo país nas próximas semanas, consolidar alianças políticas e apresentar o programa de governo que será levado aos eleitores durante a campanha de 2026.