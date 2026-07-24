24 de julho de 2026
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CONCERTO EM ITATIBA

Corporação Musical Santa Cecília celebra 120 anos neste sábado (2

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Apresentação de gala será às 19h15 no Teatro, gratuita e sem necessidade de convite
Apresentação de gala será às 19h15 no Teatro, gratuita e sem necessidade de convite

O Teatro Ralino Zambotto, em Itatiba, recebe na noite deste sábado (25) o concerto de gala em comemoração aos 120 anos da Corporação Musical Santa Cecília, patrimônio cultural imaterial de Itatiba. Com entrada gratuita, o evento ocorre às 19h15 e tem apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e da Câmara Municipal.

O repertório da noite será composto por grandes sucessos da Música Popular Brasileira, entre eles Aquarela do Brasil, Seleção de Sambas, pout-pourri de Raul Seixas, Dio Come Te Amo, Vivo Per Lei, Con Te Partiró, Bella Ciao, Sá Marina, pout-pourri de Dominguinhos e pout-pourri de Djavan.

Homenagens a beneméritos e honorários

A Diretoria fará homenagens reconhecendo nove membros beneméritos, que fizeram contribuições excepcionais à corporação, e 11 membros honorários, que prestaram serviços relevantes à Corporação. 

Serviço

120 anos Corporação Musical Santa Cecília
Dia: 25/07
Horário: 19h15
Local: Teatro Ralino Zambotto, em Itatiba
Evento gratuito!

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