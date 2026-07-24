A Prefeitura de Itatiba, por meio da Secretaria de Educação, está com inscrições abertas até a próxima quinta-feira (30) para curso gratuito de astronomia ‘Coisas que vemos no céu – Introdução à Astronomia Observacional Amadora’. A atividade será realizada no Planetário Municipal Professor Benedito Rela.
As inscrições podem ser feitas presencialmente na Estação Ciências do Parque Ferraz Costa – ao lado do Planetário – ou pelo telefone (11) 4594-2719, até as 15h do dia 30.
O curso
A idade mínima para participação é de 12 anos. Serão quatro dias de aulas, de 3 a 6 de agosto, das 19h às 21h30, na sala de aula do Planetário Municipal. O curso tem limite máximo de 30 vagas.
Voltado ao público em geral, preferencialmente com Ensino Fundamental completo, o curso abordará temas como a esfera celeste, sistemas de coordenadas celestes, movimentos dos astros, distâncias em Astronomia, estrelas, galáxias, nebulosas, planetas, sistemas planetários, objetos do Sistema Solar, a relação Sol-Terra-Lua e noções básicas de instrumentação astronômica.
Serviço
Curso – ‘Coisas que vemos no céu – Introdução à Astronomia Observacional Amadora’
Datas: 03/08 a 06/08
Horário: Das 19h às 21h30
Local: Planetário Municipal Professor Benedito Rela – Parque Ferraz Costa
Público: A partir de 12 anos, preferencialmente com Ensino Fundamental completo
Vagas: Mínimo de 5 e máximo de 30 participantes
Inscrições: Até as 15h de 30/07, na Estação Ciências ou pelo telefone (11) 4594-2719