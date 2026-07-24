Um ladrão que de novo estava sendo procurado pela Justiça, foi preso mais uma vez pelo Apoio Tático da Guarda Municipal, em Jundiaí.
Cerca de dois meses atrás ele havia sido capturado por GMs, em cumprimento a um mandado de prisão por furto. Algum tempo depois, porém, a Justiça o liberou para seguir respondendo em liberdade.
Entretanto, por deixar de comparecer ao Fórum, conforme determinação da Justiça, um novo mandado de prisão foi expedido.
De posse desse mandado, os GMs Zarantonello, Fialho e Abreu o prenderam na manhã desta sexta-feira. A equipe estava em patrulhamento pelas imediações da Cracolândia da Ponte São João/São Camilo/Vila Aparecida, quando se depararam com ele na via. Foi realizada a abordagem e confirmação de seu mandado.
Ele foi conduzido à Central de Flagrantes, onde ficou à disposição da Justiça