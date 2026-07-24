Um ladrão que de novo estava sendo procurado pela Justiça, foi preso mais uma vez pelo Apoio Tático da Guarda Municipal, em Jundiaí.

Cerca de dois meses atrás ele havia sido capturado por GMs, em cumprimento a um mandado de prisão por furto. Algum tempo depois, porém, a Justiça o liberou para seguir respondendo em liberdade.

Entretanto, por deixar de comparecer ao Fórum, conforme determinação da Justiça, um novo mandado de prisão foi expedido.