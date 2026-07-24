Com uma agenda intensa e presença constante nas cidades da Região Metropolitana e do interior paulista, o vice-presidente estadual do Progressistas e pré-candidato a deputado estadual, Danilo Joan, vem se destacando como um dos principais nomes do partido para a disputa de uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo.
Há mais de um ano, Danilo percorre o estado participando de encontros com prefeitos, vereadores, lideranças e representantes da sociedade civil. As reuniões têm reunido grande público e demonstrado o interesse de lideranças que acompanham de perto o trabalho realizado durante sua gestão como prefeito de Cajamar, cidade que se tornou referência em diversas áreas da administração pública.
Na região de Santana de Parnaíba, Barueri, Cajamar, Carapicuíba, Jandira, Itapevi e municípios vizinhos, Danilo tem ampliado sua presença política por meio do diálogo, da construção de alianças e da apresentação de propostas voltadas ao desenvolvimento regional.
Como vice-presidente estadual do Progressistas, também tem fortalecido a articulação do partido em diferentes regiões do estado, caminhando ao lado de importantes lideranças políticas e ampliando sua rede de apoio.
Segundo Danilo, sua missão é levar para todo o Estado de São Paulo a experiência adquirida em Cajamar, defendendo uma gestão pública eficiente, voltada para resultados e para a melhoria da qualidade de vida da população.
"O que deu certo em Cajamar pode inspirar outras cidades. Quero trabalhar para que mais municípios tenham oportunidades de crescimento, investimentos e políticas públicas que realmente transformem a vida das pessoas", afirma.
Com uma agenda cada vez mais movimentada e encontros frequentemente marcados pela participação expressiva de lideranças e apoiadores, Danilo Joan desponta como um dos nomes em evidência dentro do Progressistas na construção do projeto para as eleições estaduais.