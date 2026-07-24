Com uma agenda intensa e presença constante nas cidades da Região Metropolitana e do interior paulista, o vice-presidente estadual do Progressistas e pré-candidato a deputado estadual, Danilo Joan, vem se destacando como um dos principais nomes do partido para a disputa de uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo.

Há mais de um ano, Danilo percorre o estado participando de encontros com prefeitos, vereadores, lideranças e representantes da sociedade civil. As reuniões têm reunido grande público e demonstrado o interesse de lideranças que acompanham de perto o trabalho realizado durante sua gestão como prefeito de Cajamar, cidade que se tornou referência em diversas áreas da administração pública.