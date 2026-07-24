Com o sucesso do Treinamento para Segurança de Motociclistas que acontece em Jundiaí, uma nova edição já está prevista e com inscrições abertas. A sétima edição será realizada no dia 22 de agosto (sábado), no estacionamento do Paço Municipal. Para se inscrever, clique neste link.

A sexta edição aconteceu no último sábado (18) e teve boa procura, com 20 motociclistas, e boas avaliações dos participantes. A iniciativa é promovida pela prefeitura, por meio da Secretaria de Mobilidade e Transporte (SMMT), em parceria com a empresa Mila Moto.

O treinamento tem atividades teóricas e práticas voltadas ao aperfeiçoamento da condução segura. Durante a atividade, foram abordados temas fundamentais para uma pilotagem mais segura, como técnicas de frenagem, mudança de trajetória, inspeção do veículo, uso correto de equipamentos de segurança, posicionamento na motocicleta, condução sob chuva e à noite e estratégias de direção defensiva.