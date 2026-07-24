Tradicional participante do torneio, Jundiaí utilizava os Jogos Regionais como oportunidade para reunir atletas de diferentes modalidades em uma única delegação. A competição também servia como etapa classificatória para os Jogos Abertos do Interior, além de representar um dos principais eventos do calendário esportivo paulista.

Os Jogos Regionais foram realizados entre os dias 14 e 23 de julho em diferentes sedes espalhadas pelo Estado. Na 4ª Região Esportiva, as disputas ocorreram em Itatiba. Também receberam competições São José dos Campos, Barretos, Praia Grande e Santana de Parnaíba, conforme a divisão regional da competição organizada pelo Governo de São Paulo.

A ausência de Jundiaí dos 68º Jogos Regionais se repetiu em 2026. Pelo segundo ano consecutivo, o município não participou da principal competição poliesportiva do interior paulista, cuja edição deste ano termina nesta quarta-feira (23). A decisão foi tomada pela Prefeitura, que afirma ter priorizado o planejamento esportivo desenvolvido ao longo da temporada.

A ausência da cidade já havia ocorrido na edição de 2025 e voltou a se repetir neste ano. Diante da decisão, a reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Jundiaí para esclarecer os motivos da não participação. Em resposta, a administração municipal encaminhou uma nota oficial explicando os critérios adotados.

“A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Jundiaí informa que a decisão de não participar da edição de 2026 dos Jogos Regionais foi tomada de forma planejada e responsável, baseada em um planejamento estratégico desde do ano passado, considerando aspectos técnicos, administrativos, orçamentários e logísticos. A medida não representa redução do compromisso da cidade com o esporte, mas uma definição de prioridades para assegurar maior qualidade, continuidade e efetividade às políticas públicas esportivas. A participação em uma competição desse porte exige planejamento prévio para a aquisição de materiais, contratação de serviços, transporte, alimentação, hospedagem, inscrições e organização das equipes. Entretanto, tem sido recorrente a instabilidade na confirmação, por parte da Secretaria de Estado responsável, da data oficial do evento e da cidade-sede, além de alterações no planejamento e de situações em que a estrutura disponibilizada e a organização da competição não correspondem às necessidades de uma delegação do porte de Jundiaí. Por esse motivo, o município optou por direcionar seus recursos e esforços para uma política esportiva contínua, estruturada ao longo de toda a temporada, com participação em ligas, federações e associações de diversas modalidades. Trata-se, portanto, de uma decisão voltada à valorização do esporte de base, à formação de atletas e à aplicação responsável dos recursos públicos, garantindo uma participação mais ampla, qualificada e sustentável ao longo do ano.”

A administração municipal sustenta que a decisão integra um planejamento iniciado ainda no ano passado e que os investimentos seguem concentrados em competições organizadas por ligas, federações e associações esportivas. Segundo a Prefeitura, a estratégia busca fortalecer o esporte de base, a formação de atletas e a manutenção das atividades ao longo de toda a temporada.