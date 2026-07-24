O Revelando SP divulgou a programação completa da edição em São José dos Campos. Com entrada gratuita, a edição do festival na cidade acontece entre esta quinta (23) e segunda-feira (27), no Parque da Cidade. Realizado pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, o evento conta com correalização da Prefeitura de São José dos Campos e gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte.
Em São José dos Campos, o Revelando SP vai reunir mais de 190 participantes, entre eles 62 expositores de artesanato, sendo um deles de Várzea Paulista, 58 culinaristas, sendo dois de Jundiaí, e 67 manifestações culturais, além de exposição tropeira, exposição do Museu de Arte Sacra de São Paulo e um espaço para experimentação de atividades artesanais. Ao todo, serão representados 90 municípios de 13 diferentes regiões do estado.
Da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) para São José dos Campos, vão as Esculturas em Pedra e Madeira de Várzea Paulista, na categoria artesanato. Vão também os quitutes do Cantinho da Rita e o Acarajé da Mona, de Jundiaí, na categoria culinária.
Cultura do estado
Nos stands de artesanato, os visitantes poderão encontrar trabalhos feitos a partir dos mais diversos materiais, como madeira, ferro, fibras naturais, argila e couro, que dão origem a objetos decorativos e utilitários, como cestaria, brinquedos, vasos, placas, utensílios domésticos, instrumentos musicais e adornos pessoais.
Na parte da culinária, há opções como café caipira, comida da roça e tropeira, além do sanduíche de linguiça bragantina, biscoitos caseiros e doces artesanais variados. Entre as manifestações culturais, se apresentam grupos fandango, jongo, folias, orquestra de viola, congada, repente e quadrilha de bonecões.
Entre as atividades extras, destaca-se o lançamento do livro “Identidade e Cultura Culinária Paulista: Vale do Paraíba e Litoral Norte”, de Fabrício Addeo Ramos. A obra apresenta uma leitura aprofundada sobre a formação da culinária paulista, com destaque para essas duas regiões, examinando sua herança indígena, a consolidação das culturas caipira e caiçara e os processos que moldaram a alimentação ao longo do tempo.
No palco principal, se apresentam Mayck e Lyan, na quinta (23), o Grupo Paranga e Sérgio Reis, na sexta (24), Raíces de América e Barra da Saia, no sábado (25), Guito, no domingo (26), e Demônios da Garoa, na segunda (27).
Serviço
Evento: Revelando SP – São José dos Campos
Data: de 23 a 27 de julho (quinta, 18h às 22h30; sexta e sábado, 10h30 às 22h30; domingo e segunda, 10h30 às 20h)
Local: Parque Roberto Burle Marx – Parque da Cidade (avenida Olivo Gomes, 100 – Santana)
Entrada: Gratuita
Classificação: Livre