O Revelando SP divulgou a programação completa da edição em São José dos Campos. Com entrada gratuita, a edição do festival na cidade acontece entre esta quinta (23) e segunda-feira (27), no Parque da Cidade. Realizado pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, o evento conta com correalização da Prefeitura de São José dos Campos e gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte.

Em São José dos Campos, o Revelando SP vai reunir mais de 190 participantes, entre eles 62 expositores de artesanato, sendo um deles de Várzea Paulista, 58 culinaristas, sendo dois de Jundiaí, e 67 manifestações culturais, além de exposição tropeira, exposição do Museu de Arte Sacra de São Paulo e um espaço para experimentação de atividades artesanais. Ao todo, serão representados 90 municípios de 13 diferentes regiões do estado.

Da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) para São José dos Campos, vão as Esculturas em Pedra e Madeira de Várzea Paulista, na categoria artesanato. Vão também os quitutes do Cantinho da Rita e o Acarajé da Mona, de Jundiaí, na categoria culinária.

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