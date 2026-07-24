24 de julho de 2026
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FATAL

Trabalhador morre após sofrer acidente com empilhadeira

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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A ocorrência foi atendida pela PM e Corpo de Bombeiros
A ocorrência foi atendida pela PM e Corpo de Bombeiros

Um operador de empilhadeira, de 41 anos, morreu após o veículo que conduzia capotar e cair sobre ele no final do turno de trabalho, na madrugada desta quinta-feira (23), em uma empresa em Jarinu.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com testemunhas, a vítima operava a empilhadeira em um trecho em declive, onde havia grande quantidade de material plástico espalhado pelo chão.

Em determinado momento, o veículo derrapou e capotou. Durante o acidente, a empilhadeira caiu sobre a cabeça do trabalhador, provocando esmagamento craniano. A morte foi constatada ainda no local.

Segundo a empresa informou à PM, o operador trabalhava no turno das 22h às 5h30 e sofreu o acidente por volta das 4h.

A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia técnica, que deverá auxiliar na apuração das circunstâncias do acidente.

O caso foi registrado na delegacia como morte suspeita e será investigado pela Polícia Civil.

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