Um operador de empilhadeira, de 41 anos, morreu após o veículo que conduzia capotar e cair sobre ele no final do turno de trabalho, na madrugada desta quinta-feira (23), em uma empresa em Jarinu.
A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com testemunhas, a vítima operava a empilhadeira em um trecho em declive, onde havia grande quantidade de material plástico espalhado pelo chão.
Em determinado momento, o veículo derrapou e capotou. Durante o acidente, a empilhadeira caiu sobre a cabeça do trabalhador, provocando esmagamento craniano. A morte foi constatada ainda no local.
Segundo a empresa informou à PM, o operador trabalhava no turno das 22h às 5h30 e sofreu o acidente por volta das 4h.
A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia técnica, que deverá auxiliar na apuração das circunstâncias do acidente.
O caso foi registrado na delegacia como morte suspeita e será investigado pela Polícia Civil.