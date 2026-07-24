Guardas municipais de Apoio Tático capturaram, na manhã desta sexta-feira (23), no Centro de Jundiaí, um homem conhecido pelo apelido de "Mãozinha". Com diversas passagens pela polícia e preso inúmeras vezes por diferentes crimes, desta vez ele deverá permanecer detido, já que havia um mandado de prisão expedido pela Justiça em seu desfavor.

O mandado foi expedido pelo crime de desacato, cometido contra os próprios agentes durante uma ocorrência registrada há alguns meses.

Após a captura, "Mãozinha" foi encaminhado à Central de Flagrantes para o cumprimento da ordem judicial. Na sequência, foi transferido para o Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista.