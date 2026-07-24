Mais de R$ 1 bilhão em emendas parlamentares teriam deixado de chegar a Jundiaí nos últimos 12 anos devido à falta de representantes da região na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados. A avaliação é do presidente da Câmara Municipal, Edicarlos Vieira, que defendeu a eleição de parlamentares da Região Metropolitana de Jundiaí, (RMJ) como estratégia para ampliar investimentos em saúde, mobilidade urbana e infraestrutura.

A declaração foi feita durante entrevista ao Podcast JJ para a editora-chefe Ariadne Gattolini. Pré-candidato a deputado estadual, Edicarlos afirmou que a ausência de representantes da região reduz a capacidade de conquistar recursos junto aos governos estadual e federal e compromete o atendimento de demandas consideradas prioritárias pelos municípios.

Segundo o presidente da Câmara, essa preocupação motivou a aproximação entre os presidentes dos Legislativos das sete cidades da Região Metropolitana de Jundiaí e de Itatiba. A articulação deu origem a um parlamento regional voltado à discussão de problemas comuns e à defesa de projetos estratégicos para os municípios. "Se já é difícil conquistar avanços quando todos trabalham unidos, imagine quando cada cidade atua isoladamente", resumiu durante a entrevista.