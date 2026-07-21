O BMX Time Jundiaí voltou a subir ao pódio no último domingo (19), durante a disputa da Copa Jarinu. A equipe conquistou quatro colocações entre os três primeiros, com destaque para o título de Fabiano Izzo na categoria Cruiser 45+.

Entre os resultados, Lucas Teixeira garantiu o terceiro lugar na categoria Novatos 9/10 anos, em sua primeira competição oficial. Luiz Neto também ficou em terceiro entre os Novatos 7/8 anos, enquanto Cecília Larubia terminou na segunda colocação na categoria Girls 14/16 anos.

Além dos pódios, a competição serviu como importante etapa de desenvolvimento para atletas em fase de iniciação, oferecendo experiência em provas regionais e preparação para desafios futuros.