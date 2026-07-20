Esta semana será marcada pelo veranico, fenômeno de aumento de temperaturas que acontece durante o outono ou inverno. Funciona como um "mini verão" na estação mais fria. No entanto, além da estação ser fria, é seca, então a elevação de temperatura vem acompanhada da baixa umidade do ar, o que exige atenção à hidratação. A umidade pode ficar próxima dos 30% até quarta-feira (22).

No fim desta semana, no entanto, a chuva deve voltar a Jundiaí, o que elevará a umidade, mas, em contrapartida, diminuirá as temperaturas. A tendência, porém, é de que após a chuva, os termômetros voltem a subir ao menos até o fim do mês. Em agosto, principalmente na segunda quinzena, é esperada a chegada dos efeitos do El Niño à região.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta segunda-feira (20), a temératura máxima chegará a 26°C e o céu permanecerá aberto. Na terça-feira (21), mínima de 15°C e máxima de 26°C, com tempo firme. Na quarta, mais uma vez, o tempo ficará firme, embora o céu fique mais encoberto; termômetros entre 15°C e 27°C. Já na quinta (23), a situação começa a mudar, temperaturas entre 15°C e 21°C e previsão de pancadas de chuva. A sexta (24) será mais um dia com chuva e temperaturas entre 14°C e 19°C.