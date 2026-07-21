O empresário preso em flagrante no dia 29 de junho por homicídio culposo na direção de veículo automotor, em um acidente que matou uma mulher de 34 anos na avenida 9 de Julho, em Jundiaí, conseguiu na Justiça que o processo tramite em segredo de Justiça durante a fase de investigações. A medida permanecerá em vigor até a conclusão do inquérito policial e o eventual encaminhamento do caso ao Poder Judiciário.
O pedido foi apresentado por meio de seus advogados, que alegaram que a ampla divulgação do caso pela imprensa vinha causando prejuízos a terceiros envolvidos. Na semana passada, o Ministério Público (MP) já havia se manifestado favoravelmente ao segredo de Justiça. A decisão proferida acompanhou o parecer do órgão.
Além do pedido para restringir a publicidade do caso, a defesa do empresário também tentou afastar a exigência do pagamento da fiança de R$ 50 mil, imposta como condição para a concessão da liberdade provisória durante a audiência de custódia. Inicialmente, os advogados solicitaram a dispensa do pagamento. Alternativamente, pediram a redução do valor e o parcelamento da quantia.
Tanto o Ministério Público quanto o juiz responsável pelo caso rejeitaram os pedidos, mantendo o valor integral da fiança, embora tenha sido concedida a ampliação do prazo para pagamento. Posteriormente, a defesa apresentou nova petição, juntando documentos financeiros para tentar obter a redução do valor.
Com a decretação do segredo de Justiça, o Jornal de Jundiaí não conseguiu apurar se o empresário obteve a redução pretendida ou mesmo se já efetuou o pagamento da fiança.
Caso o valor não seja pago dentro do prazo estabelecido pela Justiça, a liberdade provisória poderá ser revogada, com a consequente decretação da prisão preventiva do empresário.
O CASO
Uma mulher de 34 anos morreu após um grave acidente de trânsito no fim da noite desta segunda-feira (29), na rotatória em frente ao JundiaíShopping, na avenida 9 de Julho, em Jundiaí. Outras três pessoas, uma mulher de 32, um homem de 46 e o motorista do veículo, de 49, ficaram feridas. O condutor foi preso em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor, embriaguez ao volante e lesão corporal. A ocorrência foi atendida por equipes da Polícia Militar do 11º Batalhão, do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Segundo o colega do condutor, eles estavam em um bar, onde ingeriram bebida alcoólica. Ao saírem, convidaram as duas mulheres para embarcarem no carro para um passeio. Minutos depois, eles se acidentaram apos o motorista perder o controle do carro em alta velocidade.
No local, os socorristas encontraram o veículo Mercedez completamente destruído após colidir contra uma árvore. A passageira morreu ainda no local em decorrência de um grave traumatismo craniano. A outra mulher sofreu uma fratura exposta em uma das pernas e foi socorrida ao Hospital São Vicente.
O motorista também sofreu ferimentos no rosto e foi encaminhado ao mesmo hospital, assim como o colega dele, que teve ferimentos leves. Durante o atendimento, os policiais constataram sinais de embriaguez, como fala desconexa e pastosa, forte odor de álcool, dificuldade para se equilibrar e lapsos de memória.
Após receber atendimento médico, ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde teve a prisão em flagrante ratificada.