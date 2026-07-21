O empresário preso em flagrante no dia 29 de junho por homicídio culposo na direção de veículo automotor, em um acidente que matou uma mulher de 34 anos na avenida 9 de Julho, em Jundiaí, conseguiu na Justiça que o processo tramite em segredo de Justiça durante a fase de investigações. A medida permanecerá em vigor até a conclusão do inquérito policial e o eventual encaminhamento do caso ao Poder Judiciário.

O pedido foi apresentado por meio de seus advogados, que alegaram que a ampla divulgação do caso pela imprensa vinha causando prejuízos a terceiros envolvidos. Na semana passada, o Ministério Público (MP) já havia se manifestado favoravelmente ao segredo de Justiça. A decisão proferida acompanhou o parecer do órgão.

Além do pedido para restringir a publicidade do caso, a defesa do empresário também tentou afastar a exigência do pagamento da fiança de R$ 50 mil, imposta como condição para a concessão da liberdade provisória durante a audiência de custódia. Inicialmente, os advogados solicitaram a dispensa do pagamento. Alternativamente, pediram a redução do valor e o parcelamento da quantia.