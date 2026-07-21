Ainda muito forte nas redes sociais, por conta de episódios racistas envolvendo mais uma vez torcedores argentinos, durante a Copa do Mundo, o debate sobre futebol e racismo ficou ainda mais próximo do jundiaiense, nesta segunda-feira (20), após um episódio ocorrido na Vila Alvorada, e que terminou na prisão de uma mulher suspeita de injúria racial.

A Polícia Militar foi acionada inicialmente para atender uma ocorrência de violência doméstica. No local, porém, os policiais da 2ª Cia do 11º Batalhão encontraram uma confusão entre uma mulher e um homem.

Segundo a mulher, o vizinho reclamou do comportamento de seus filhos, que jogam futebol na rua, dando início a uma discussão com trocas de ofensas. Já o homem afirmou que as crianças costumam atingir seu carro com a bola durante as brincadeiras e que, ao reclamar da situação, foi alvo de injúria racial: "preto nojento".