O prêmio foi recebido durante cerimônia oficial pelo diretor-presidente da Dae, Daniel Bocalão, e por servidores da empresa. “Receber esse reconhecimento é motivo de orgulho para toda a equipe da Dae Jundiaí. Mais do que um prêmio, ele representa a confiança da população no trabalho que realizamos diariamente. Seguimos investindo na ampliação da infraestrutura, na modernização dos sistemas e na melhoria contínua dos serviços para garantir qualidade de vida e segurança hídrica aos moradores de Jundiaí”, destacou Bocalão.

O Departamento de Água e Esgoto (Dae) Jundiaí é a melhor concessionária de serviços públicos de Jundiaí, com 59% de indicações. O reconhecimento foi confirmado na noite desse sábado (18) com a entrega do prêmio Caixeiro-Viajante 2026, promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Jundiaí em parceria com o Sindicato do Comércio Varejista (Sincomercio) de Jundiaí e Região. A premiação destaca as empresas mais lembradas pelos consumidores por meio de pesquisa de lembrança espontânea.

O reconhecimento ocorre em um momento de ampliação dos investimentos em saneamento no município. Atualmente, a Dae executa obras de abastecimento de água e coleta de esgoto em diversas regiões da cidade, além de projetos estruturantes voltados ao fortalecimento da segurança hídrica. Entre as principais intervenções estão a implantação da nova adutora entre o Castanho e o Jardim do Lago, a ampliação das redes de abastecimento nos bairros Vale dos Cebrantes, Chácara Itamar, Fernandes e Ivoturucaia, além da implantação e modernização de redes de esgoto na Roseira, Água Doce, Loteamento Fumachi, Jardim Aeroporto, Jardim Ana Maria, Traviú e Poste, beneficiando centenas de famílias.

A empresa também planeja novos investimentos, como a construção de três reservatórios, que ampliarão em 15 milhões de litros a capacidade de reservação de água do município, reforçando a segurança hídrica e preparando a cidade para o crescimento. Além das obras de saneamento, a Dae investe em iniciativas voltadas à qualidade de vida da população. Entre elas estão a ampliação dos pontos públicos de hidratação e a construção do Espaço Girassóis, no Mundo das Crianças, que dará origem ao maior jardim sensorial da América Latina, oferecendo um ambiente inclusivo e voltado ao contato com a natureza para crianças e pessoas com deficiência.