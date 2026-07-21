A Polícia Civil de São Paulo participa nesta terça-feira (21) da Operação Metástase, deflagrada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro para combater organizações criminosas envolvidas no furto, roubo, desvio e comercialização ilegal de medicamentos oncológicos.



No estado de São Paulo, a ação é coordenada pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), por meio da Divisão de Investigações sobre Furtos, Roubos e Receptações de Veículos e Cargas (Divecar), que presta apoio operacional ao cumprimento de 26 mandados de busca e apreensão e um de prisão nas cidades de São Paulo, Guarujá, Jundiaí, Guarulhos, São Caetano do Sul e Mauá.

A operação mobiliza mais de 100 policiais civis paulistas, integrantes de todas as divisões do Deic e do Departamento de Polícia Judiciária do interior (Deinter) 6, que atuam em conjunto com 15 policiais civis do Rio de Janeiro.





"O combate a esse tipo de crime exige atuação integrada entre as polícias. Além de atingir financeiramente as organizações criminosas, essa operação busca impedir que medicamentos de alto custo, destinados ao tratamento de pacientes, sejam desviados e comercializados de forma ilegal, colocando vidas em risco", afirmou o delegado Paul Verduraz, responsável pela Divecar.



Até o momento, as equipes recuperaram diversos medicamentos de alto custo provenientes de ações criminosas e apreenderam três armas de fogo em um dos endereços alvo das buscas. O responsável pelo armamento será autuado em flagrante.



O investigado alvo do mandado de prisão foi localizado pelas equipes policiais e encaminhado ao Deic. As diligências continuam.