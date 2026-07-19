A Espanha é bicampeã mundial. Em uma final marcada pelo equilíbrio no tempo regulamentar e pelo domínio espanhol nas ações ofensivas, a seleção europeia derrotou a Argentina por 1 a 0 no segundo tempo da prorrogação, com gol de Ferran Torres, e ficou com o título da Copa do Mundo. A Espanha chegou à final após vencer a França por 2 a 0, enquanto a Argentina venceu a Inglaterra de virada por 2 a 1.
A equipe espanhola foi superior durante a maior parte da decisão, controlando a posse de bola, neutralizando Messi e criando as principais oportunidades. Ao todo, foram 20 finalizações, sendo 12 na direção do gol, até que Ferran Torres balançou as redes no tempo extra e garantiu a conquista.
Do outro lado, a Argentina teve dificuldades para reagir e apresentou uma atuação abaixo do esperado. A equipe mostrou pouca criatividade no setor ofensivo e pouco ameaçou o adversário ao longo da partida, permanecendo apática diante da pressão espanhola e jogando com apenas 10 jogadores desde o fim do segundo tempo normal.
Foto: Crédito - Fifa: Ferran Torres, autor do gol da vitória
Além do bicampeonato, a decisão marcou um momento especial para Lamine Yamal. O jovem atacante conquistou seu primeiro título mundial pela seleção espanhola, consolidando mais um capítulo de uma carreira que desponta como uma das mais promissoras do futebol internacional.
Para Lionel Messi, a final terminou com frustração. Sem conseguir levar a Argentina a mais um título, o camisa 10 encerra a competição aos 39 anos e a expectativa é de que anuncie a aposentadoria da seleção, colocando fim a uma das trajetórias mais vitoriosas da história do futebol argentino.