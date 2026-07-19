Que os brasileiros ainda não superaram a eliminação da Seleção Brasileira da Copa do Mundo 2026 não é surpresa pra ninguém. Mas ter Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho como "motoristas" do carro que Madonna entrou no estádio MeMetLife Stadium na abertura do show do intervalo foi uma surpresa que levou os brasileiros à loucura,. As cenas bombaram na internet.

A Fifa ampliou o intervalo de 15 para 30 minutos e transformou o momento em um verdadeiro espetáculo musical. Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho entraram sorridentes dirigindo o carro da ‘Diva’, que também estava acompanhada de seus bailarinos.

Entre memes e posts em êxtase, a presença de dois dos melhores jogadores que o brasileiro já viu em campo defendendo a ‘amarelinha’ fez o país sentir, de novo, o gosto de estar em uma final de Copa do Mundo, mesmo não sendo da forma e do jeito que todos desejavam.