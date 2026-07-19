Começa nesta segunda-feira (20) o prazo para que os partidos políticos façam suas convenções. Essa é a etapa mais importante do período eleitoral, já que nas convenções os partidos definem os candidatos aos cargos em disputa, disponibilizando aos eleitores suas opções de voto.

Os partidos podem realizar suas convenções até o 5 de agosto, data em que também termina o prazo para que enviem as informações dos candidatos e seus respectivos números para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O envio é realizado de forma on-line por meio do Módulo Externo do Sistema de Candidaturas (Candex).

Além da escolha dos representantes dos partidos nas eleições, são sorteados os números com os quais cada candidato concorrerá, podendo ser utilizado o mesmo número de legenda da eleição anterior. Os candidatos também têm o direito de manter o número que usaram na eleição anterior para o mesmo cargo.

Na convenção também deverá ser formalizada a coligação com um mais partidos.