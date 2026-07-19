Argentina e Espanha entram em campo em instantes para decidirem o título da Copa do Mundo 2026. A escalação de ambas as seleções confirma Messi e Yamal em campo pela disputa da taça. Pode ser o primeiro título de Copa do jovem jogador Espanhol ou o segundo do experiente Messi. Confira abaixo a relação dos jogadores e faça suas apostas porque o confronto começa jájá, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Espanha

Unai Simón

Pedro Porro

Pau Cubarsí

Laporte

Cucurella

Rodri

Fabián Ruiz

Dani Olmo

Lamine Yamal

Álex Baena

Oyarzabal.

Argentina

Dibu Martínez

Montiel

Cuti Romero

Lisandro Martínez

Tagliafico

Enzo Fernández

Rodrigo De Paul

Nico González

Mac Allister

Julián Álvarez

Lionel Messi.