O empresário de 49 anos preso por homicídio culposo na direção de veículo automotor, após um acidente que matou uma mulher de 34 anos, na avenida 9 de Julho, em Jundiaí, no dia 29 de Junho, voltou a solicitar à Justiça a redução da fiança de R$ 50 mil, imposta durante audiência de custódia como condição para a concessão da liberdade provisória.

O empresário, através de seus advogados, já havia tentado a manobra jurídica, mas num primeiro momento o Ministério Público MP deu parecer contrário. Em seguida, a Justiça acompanhou o MP e também negou a redução.

Porém, a Justiça concedeu mais cinco dias para o pagamento, o que não foi feito. Neste período, a defesa reuniu novos documentos financeiros e ingressou com nova petição para redução do valor, além de requerer segredo de Justiça para o caso.