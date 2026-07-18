O empresário de 49 anos preso por homicídio culposo na direção de veículo automotor, após um acidente que matou uma mulher de 34 anos, na avenida 9 de Julho, em Jundiaí, no dia 29 de Junho, voltou a solicitar à Justiça a redução da fiança de R$ 50 mil, imposta durante audiência de custódia como condição para a concessão da liberdade provisória.
O empresário, através de seus advogados, já havia tentado a manobra jurídica, mas num primeiro momento o Ministério Público MP deu parecer contrário. Em seguida, a Justiça acompanhou o MP e também negou a redução.
Porém, a Justiça concedeu mais cinco dias para o pagamento, o que não foi feito. Neste período, a defesa reuniu novos documentos financeiros e ingressou com nova petição para redução do valor, além de requerer segredo de Justiça para o caso.
O Jornal de Jundiaí apurou nesta sexta-feira, que o MP desta vez se posicionou favorável à redução do valor de R$ 50 mil, bem como também pelo segredo de Justiça durante esta fase de investigações.
O empresário agora aguarda posicionamento da Justiça quanto aos pedidos.
ENTENDA O CASO
O CASO
Uma mulher de 34 anos morreu após um grave acidente de trânsito no fim da noite desta segunda-feira (29), na rotatória em frente ao JundiaíShopping, na avenida 9 de Julho, em Jundiaí. Outras três pessoas, uma mulher de 32, um homem de 46 e o motorista do veículo, de 49, ficaram feridas. O condutor foi preso em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor, embriaguez ao volante e lesão corporal. A ocorrência foi atendida por equipes da Polícia Militar do 11º Batalhão, do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Segundo o colega do condutor, eles estavam em um bar, onde ingeriram bebida alcoólica. Ao saírem, convidaram as duas mulheres para embarcarem no carro para um passeio. Minutos depois, eles se acidentaram apos o motorista perder o controle do carro em alta velocidade.
No local, os socorristas encontraram o veículo Mercedez completamente destruído após colidir contra uma árvore. A passageira morreu ainda no local em decorrência de um grave traumatismo craniano. A outra mulher sofreu uma fratura exposta em uma das pernas e foi socorrida ao Hospital São Vicente.
O motorista também sofreu ferimentos no rosto e foi encaminhado ao mesmo hospital, assim como o colega dele, que teve ferimentos leves. Durante o atendimento, os policiais constataram sinais de embriaguez, como fala desconexa e pastosa, forte odor de álcool, dificuldade para se equilibrar e lapsos de memória.
Após receber atendimento médico, ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde teve a prisão em flagrante ratificada.