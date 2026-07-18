Um homem foi preso no Montrerrey, em Louveira, na noite dessa sexta-feira (17) por suspeita de tentar atear fogo na esposa e na filha. Sem conseguir alcançar seu objetivo, ele não se contentou e ateou fogo nos pertences delas em pleno quintal da casa onde moram.
A ocorrência foi atendida pelo cabo Lucas e pelo soldado Cirqueira, da 2ª Cia do 49° Batalhão da Polícia Militar, com apoio da Força Tática e de Comando de Grupo Patrulha (CGP). Quando os militares chegaram ao local, abordaram o suspeito.
De acordo com os militares, ele confessou ter tentado colocar fogo na esposa e na filha após um desentendimento. Sem sucesso, ele disse que jogou gasolina em roupas e pertences das duas e ateou fogo no quintal da casa.
Ao fazerem contato com as duas vítimas e com a mãe da mulher, que presenciou parte das agressões, elas se demonstraram abaladas, com medo e estado de choque diante dos fatos, mas disseram que o marido chegou em casa agressivo, tentando agredi-las e entrou em luta corporal com elas, danificando o aparelho celular da esposa. Segundo mãe e filha, há 12 anos o homem tentou praticar uma conduta semelhante contra elas.
Na casa foram encontrados um taco de golfe, um galão contendo combustível e roupas queimadas. Diante das evidências e do relato das vítimas, os militares prenderam o suspeito em flagrante e o encaminharam para a delegacia e a perícia técnica compareceu ao local.
Mãe e filha foram levadas para a Santa Casa de Louveira, onde passaram por exames para constatação de lesões em decorrência das agressões sofridas. O homem teve a prisão ratificada pela autoridade policial por tentativa de feminicídio e encontra-se à disposição da justiça.