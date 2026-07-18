Um homem foi preso no Montrerrey, em Louveira, na noite dessa sexta-feira (17) por suspeita de tentar atear fogo na esposa e na filha. Sem conseguir alcançar seu objetivo, ele não se contentou e ateou fogo nos pertences delas em pleno quintal da casa onde moram.

A ocorrência foi atendida pelo cabo Lucas e pelo soldado Cirqueira, da 2ª Cia do 49° Batalhão da Polícia Militar, com apoio da Força Tática e de Comando de Grupo Patrulha (CGP). Quando os militares chegaram ao local, abordaram o suspeito.

De acordo com os militares, ele confessou ter tentado colocar fogo na esposa e na filha após um desentendimento. Sem sucesso, ele disse que jogou gasolina em roupas e pertences das duas e ateou fogo no quintal da casa.