O Prime Video anunciou o desligamento do narrador Rômulo Mendonça e do comentarista Ricardo Bulgarelli da equipe de transmissões esportivas. A decisão foi confirmada pela plataforma após a repercussão de comentários feitos pela dupla sobre a repórter Alana Ambrosio.

Os dois já haviam sido afastados das finais da NBA enquanto a empresa apurava o caso. Bulgarelli afirmou nas redes sociais que seu contrato não seria renovado, enquanto o Prime Video informou apenas que ambos não fazem mais parte da equipe e agradeceu pelos serviços prestados.

A polêmica teve início após ironias feitas em um podcast e durante transmissões, levando a plataforma a rever a permanência dos profissionais na equipe de esportes.