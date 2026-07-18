18 de julho de 2026
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COPA DO MUNDO

Foto de Messi com Yamal viraliza antes da final

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Joan Monfort / Sport
Registro feito em 2007, quando o espanhol era um bebê, volta a repercutir às vésperas da decisão entre Argentina e Espanha
Registro feito em 2007, quando o espanhol era um bebê, volta a repercutir às vésperas da decisão entre Argentina e Espanha

Uma foto de Lionel Messi ao lado de Lamine Yamal ainda bebê voltou a viralizar nas redes sociais às vésperas da final da Copa do Mundo. O registro foi feito em 2007, durante uma ação beneficente promovida pelo Barcelona em parceria com a UNICEF. 

Na imagem, Messi aparece dando banho em Yamal, que tinha apenas cinco meses de idade. Na época, o argentino despontava como principal promessa do clube catalão, enquanto o futuro astro espanhol ainda dava os primeiros passos fora dos gramados.

Quase duas décadas depois, os dois se enfrentam pela primeira vez em uma final de Copa do Mundo, transformando a fotografia em um dos símbolos mais comentados da decisão entre Argentina e Espanha. 

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