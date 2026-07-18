O presidente da Câmara de Jundiaí, Edicarlos Vieira, articula uma comissão com lideranças da Região Metropolitana de Jundiaí e Itatiba para cobrar do Governo do Estado melhorias no transporte intermunicipal. A proposta é defender um novo modelo de gestão e uma nova concessão para o sistema, reduzindo o tempo de deslocamento da população, estimada em 1 milhão de habitantes, além de integrar os ônibus aos futuros projetos ferroviários da região. Segundo ele, há trabalhadores que passam mais de 7 horas por dia dentro de ônibus, o que de acordo com o vereador, significa uma perda de cerca de 92 dias por ano no transporte.

Cobrando respostas

A Câmara de Jundiaí reuniu representantes da CPFL Energia, empresas de telefonia e da Prefeitura para discutir soluções diante das constantes reclamações sobre fios soltos, falta de manutenção e riscos à segurança da população. O encontro foi conduzido pelo presidente em exercício, Daniel Lemos, com a participação dos vereadores Edicarlos Vieira e Juninho Adilson, além dos secretários Jeferson Coimbra e Fabio Nadal Pedro. A CPFL afirmou que a agilidade depende também do reforço das equipes das operadoras. Uma nova reunião foi marcada para 5 de agosto, às 10h, e o Ministério Público acompanhará as discussões.

Câmara em ação

A Câmara Municipal de Itatiba encerrou o primeiro semestre de 2026 com muitas atividades legislativas. Entre janeiro e junho, foram realizadas sessões ordinárias, extraordinárias, audiências públicas e solenidades, além da análise de centenas de propostas. No período, os vereadores apresentaram 1.273 indicações, aprovaram 237 requerimentos e 134 moções, além de protocolarem 59 projetos de lei, 12 de resolução e três decretos legislativos. Também foram emitidas 24 portarias, publicados nove atos da Presidência e concedidas oito honrarias. Para o presidente da Câmara, David Bueno, o balanço demonstra o compromisso do Legislativo com as demandas da população.

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