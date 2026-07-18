O presidente da Câmara de Jundiaí, Edicarlos Vieira, articula uma comissão com lideranças da Região Metropolitana de Jundiaí e Itatiba para cobrar do Governo do Estado melhorias no transporte intermunicipal. A proposta é defender um novo modelo de gestão e uma nova concessão para o sistema, reduzindo o tempo de deslocamento da população, estimada em 1 milhão de habitantes, além de integrar os ônibus aos futuros projetos ferroviários da região. Segundo ele, há trabalhadores que passam mais de 7 horas por dia dentro de ônibus, o que de acordo com o vereador, significa uma perda de cerca de 92 dias por ano no transporte.
Cobrando respostas
A Câmara de Jundiaí reuniu representantes da CPFL Energia, empresas de telefonia e da Prefeitura para discutir soluções diante das constantes reclamações sobre fios soltos, falta de manutenção e riscos à segurança da população. O encontro foi conduzido pelo presidente em exercício, Daniel Lemos, com a participação dos vereadores Edicarlos Vieira e Juninho Adilson, além dos secretários Jeferson Coimbra e Fabio Nadal Pedro. A CPFL afirmou que a agilidade depende também do reforço das equipes das operadoras. Uma nova reunião foi marcada para 5 de agosto, às 10h, e o Ministério Público acompanhará as discussões.
Câmara em ação
A Câmara Municipal de Itatiba encerrou o primeiro semestre de 2026 com muitas atividades legislativas. Entre janeiro e junho, foram realizadas sessões ordinárias, extraordinárias, audiências públicas e solenidades, além da análise de centenas de propostas. No período, os vereadores apresentaram 1.273 indicações, aprovaram 237 requerimentos e 134 moções, além de protocolarem 59 projetos de lei, 12 de resolução e três decretos legislativos. Também foram emitidas 24 portarias, publicados nove atos da Presidência e concedidas oito honrarias. Para o presidente da Câmara, David Bueno, o balanço demonstra o compromisso do Legislativo com as demandas da população.
Tarifa adicional
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) do Senado manifestou preocupação com a tarifa adicional de 25% imposta pelos Estados Unidos a produtos brasileiros, mas avaliou que a decisão final foi menos severa do que a prevista inicialmente. Em nota, divulgada pela Agência Senado, a comissão destacou que a ampliação da lista de exceções beneficia itens da pauta exportadora brasileira e sinaliza que o diálogo entre os dois países permanece aberto. A CRE também ressaltou que o Brasil dispõe da Lei da Reciprocidade Econômica para defender seus interesses, desde que com responsabilidade e critérios técnicos.
Damares se afasta
A crise na pré-campanha de Flávio Bolsonaro ganhou novo capítulo com o afastamento da senadora Damares Alves (Republicanos-DF) da campanha e do plano de governo do senador. A saída ocorre justamente quando o bolsonarismo tenta conter danos no eleitorado feminino, que representa 52,83% dos aptos a votar no país. Pesquisas indicam vantagem de Lula entre as mulheres, segmento considerado decisivo para 2026. Sem Michelle Bolsonaro no comando do PL Mulher e agora sem Damares na linha de frente, Flávio perde duas pontes importantes.