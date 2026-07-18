Enquanto candidatos de todos os espectros políticos prometem fórmulas rápidas para reduzir a criminalidade na corrida eleitoral de outubro, o secretário municipal de Segurança Pública de Jundiaí, Guilherme Rigo, faz coro contrário: para ele, segurança pública não se resolve com discurso de campanha. A avaliação foi dada em entrevista ao Podcast JJ, à editora-chefe Ariadne Gattolini.

"Todo mundo é especialista em segurança pública, todo mundo sabe qual solução deve ser aplicada", ironizou Rigo, ao comentar promessas eleitorais de reforço policial genérico. Para o secretário, o enfrentamento ao crime exige "um conjunto de ações baseadas em critérios empíricos, em fatos" — não uma "virada de chave" isolada, como aumentar o efetivo ou comprar mais armamento.

Enquanto a segurança pública se firma como tema central da campanha de outubro, a gestão do prefeito Gustavo Martinelli avança em ações na área. Segundo Rigo, a Guarda Municipal vai chamar 50 novos guardas — cinco vezes mais do que previa o edital original de 2023 — elevando o efetivo para cerca de 500 agentes, o maior da história da corporação. Os novos guardas passarão por 800 horas de formação, ao longo de cinco meses, no CIES.