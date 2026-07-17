O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP) fará na segunda-feira (20) a verificação metrológica em radares instalados na região central e localidades sentido a rodovia Anhanguera, em Jundiaí. A ação terá início às 9h, nos seguintes endereços:

Avenida Nove de Julho, próximo à rua Professora Ernestina Ribeiro, sentido Anhanguera;

Avenida Nove de Julho, próximo à rua do Retiro, sentido Anhanguera;

Avenida Prefeito Luis Latorre, próximo à rua Evandro César Gnaccarini, sentido Anhanguera/centro;

Avenida União dos Ferroviários, próximo à rua Ernesto Diederichsen, sentido bairro/paço.

De acordo com o Ipem-SP, que é uma autarquia do Governo do Estado, vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania, e delegado ao Inmetro, o objetivo da ação é verificar se a leitura dos equipamentos está em conformidade com a velocidade permitida na via pública, bem como se a velocidade do veículo que o radar registra está correta e de acordo com a legislação.

A verificação metrológica é obrigatória uma vez por ano ou toda vez que o equipamento passar por reparo, conforme consta na portaria Inmetro 158/2022.

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