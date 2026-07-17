A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Jundiaí cumpriu nesta semana um mandado de prisão temporária e um mandado de busca e apreensão contra um homem suspeito de abusar sexualmente do próprio sobrinho, menor de idade.

Os mandados foram expedidos no curso de uma investigação que apura o crime de abuso sexual contra criança cometido ainda neste ano, sem registro de data exata pela vítima. As investigações foram iniciadas após denúncia de que o homem estaria abusando do menino.

De acordo com a DDM, durante a apuração dos fatos, foi obtido um vídeo gravado pela própria vítima, registrando o abuso, e o material foi devidamente juntado aos autos do inquérito policial.