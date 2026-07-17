17 de julho de 2026
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ABUSO SEXUAL

Tio suspeito de abusar do sobrinho é preso pela DDM em Jundiaí

Por Cristiana Mensalas |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação

A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Jundiaí cumpriu nesta semana um mandado de prisão temporária e um mandado de busca e apreensão contra um homem suspeito de abusar sexualmente do próprio sobrinho, menor de idade.

Os mandados foram expedidos no curso de uma investigação que apura o crime de abuso sexual contra criança cometido ainda neste ano, sem registro de data exata pela vítima. As investigações foram iniciadas após denúncia de que o homem estaria abusando do menino.

De acordo com a DDM, durante a apuração dos fatos, foi obtido um vídeo gravado pela própria vítima, registrando o abuso, e o material foi devidamente juntado aos autos do inquérito policial. 

Diante das provas, a Delegada Titular da DDM de Jundiaí, Camila Duarte Pina, representou junto ao Poder Judiciário pela decretação da prisão temporária do suspeito. O pedido foi acolhido pela 2ª Vara Criminal de Jundiaí, que expediu o mandado.

A polícia segue investigando o caso.

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