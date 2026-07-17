Quatro mulheres foram presas na tarde desta quinta-feira (16), no bairro Torres de São José, em Jundiaí, suspeitas de integrarem uma quadrilha especializada em furtos a farmácias. Horas antes, elas haviam praticado um arrastão em pelo menos cinco estabelecimentos em Indaiatuba e região, e seguiam para Jundiaí, onde pretendiam cometer novos crimes. Uma das suspeitas ainda ofereceu R$ 5 mil aos guardas municipais para que o grupo fosse liberado juntamente com os produtos furtados, avaliados em cerca de R$ 16 mil.
A Guarda Municipal de Jundiaí foi informada pela corporação de Indaiatuba sobre a fuga do grupo em direção à cidade. Com as características do veículo utilizadas pelas criminosas, o setor de monitoramento conseguiu identificá-lo transitando pelo bairro Torres de São José.
Equipes de Apoio Tático e Operações com Cães realizaram um cerco e abordaram o grupo. No interior do veículo foram encontradas diversas sacolas contendo mercadorias furtadas de pelo menos cinco farmácias.
A GM de Indaiatuba foi acionada para auxiliar no reconhecimento das suspeitas, do veículo e dos produtos apreendidos.
Após receberem voz de prisão por furto, uma das mulheres ofereceu dinheiro aos guardas municipais em troca da liberdade do grupo e da devolução das mercadorias, passando também a responder pelo crime de corrupção ativa.
As quatro suspeitas, que são da Zona Leste de São Paulo, foram conduzidas ao Plantão Policial, onde permaneceram presas em flagrante.
PARTICIPARAM DA AÇÃO
Apoio Tatico
Zarantonello, F. Santos, Fialho e abreu
Inspetor Anderson, Renan, H. Melo e Evaristo
Gms Molero, Aparecido, Deiviti
Operações com Cães
Gms Gildomar, Schioser e De Castro
Patrulhamento Comunitário
Subinspetor Vaz e GM Simoes
Sob a supervisão do inspetor Anderson e subinspetor Vaz