Quatro mulheres foram presas na tarde desta quinta-feira (16), no bairro Torres de São José, em Jundiaí, suspeitas de integrarem uma quadrilha especializada em furtos a farmácias. Horas antes, elas haviam praticado um arrastão em pelo menos cinco estabelecimentos em Indaiatuba e região, e seguiam para Jundiaí, onde pretendiam cometer novos crimes. Uma das suspeitas ainda ofereceu R$ 5 mil aos guardas municipais para que o grupo fosse liberado juntamente com os produtos furtados, avaliados em cerca de R$ 16 mil.

A Guarda Municipal de Jundiaí foi informada pela corporação de Indaiatuba sobre a fuga do grupo em direção à cidade. Com as características do veículo utilizadas pelas criminosas, o setor de monitoramento conseguiu identificá-lo transitando pelo bairro Torres de São José.

Equipes de Apoio Tático e Operações com Cães realizaram um cerco e abordaram o grupo. No interior do veículo foram encontradas diversas sacolas contendo mercadorias furtadas de pelo menos cinco farmácias.