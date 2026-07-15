A Orquestra Municipal de Jundiaí (OMJ), corpo artístico da Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT), integra a programação da 56ª edição do Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão, um dos mais importantes eventos de música de concerto da América Latina. Sob a regência de Claudia Feres, a Orquestra fará duas apresentações gratuitas: no sábado (18), às 14h, no Museu Carde, em Campos do Jordão, e na segunda-feira (20), às 20h, na Estação Motiva Cultural, em São Paulo.

Após uma temporada marcada por concertos com grande participação do público e convidados especiais, a OMJ leva ao festival dois programas distintos, preparados especialmente para a ocasião. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados a partir das 12h, sempre três dias antes de cada apresentação, pelo site oficial do festival.

No concerto em Campos do Jordão, o destaque será a participação do clarinetista Ovanir Buosi, solista do Concerto para Clarinete e Cordas, de Gerald Finzi. O programa inclui ainda o Divertimento para Orquestra de Cordas e as Danças Folclóricas Romenas, de Béla Bartók.