A Orquestra Municipal de Jundiaí (OMJ), corpo artístico da Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT), integra a programação da 56ª edição do Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão, um dos mais importantes eventos de música de concerto da América Latina. Sob a regência de Claudia Feres, a Orquestra fará duas apresentações gratuitas: no sábado (18), às 14h, no Museu Carde, em Campos do Jordão, e na segunda-feira (20), às 20h, na Estação Motiva Cultural, em São Paulo.
Após uma temporada marcada por concertos com grande participação do público e convidados especiais, a OMJ leva ao festival dois programas distintos, preparados especialmente para a ocasião. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados a partir das 12h, sempre três dias antes de cada apresentação, pelo site oficial do festival.
No concerto em Campos do Jordão, o destaque será a participação do clarinetista Ovanir Buosi, solista do Concerto para Clarinete e Cordas, de Gerald Finzi. O programa inclui ainda o Divertimento para Orquestra de Cordas e as Danças Folclóricas Romenas, de Béla Bartók.
Já na apresentação em São Paulo, a OMJ recebe como convidado o pianista Gabriel Brandão, que interpretará o Concerto Grosso nº 1 para Piano e Cordas, de Ernest Bloch. O repertório também contará com duas obras de Béla Bartók.
Para a regente Claudia Feres, a participação da Orquestra no Festival representa o reconhecimento da qualidade artística desenvolvida pelo grupo ao longo dos anos. “Além do trabalho de altíssimo nível pedagógico e artístico promovido pelo festival, com a participação de músicos brasileiros e estrangeiros, o evento também funciona como uma importante vitrine para as orquestras do país. Estar nessa programação fortalece a presença de Jundiaí no cenário da música de concerto brasileira e evidencia o trabalho desenvolvido pela Orquestra e pela Secretaria Municipal de Cultura”, afirma.
Ensaio Aberto
Antes das apresentações no festival, o público poderá acompanhar um ensaio aberto da Orquestra na sexta-feira (17), às 14h, no Teatro Polytheama. A atividade é gratuita e não é necessário retirar ingressos. Será uma oportunidade para conhecer de perto o processo de preparação dos músicos e os bastidores do concerto.
Serviço
56º Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão – Temporada 2026
• 18 de julho (sábado), às 14h – Museu Carde (Rua Benedito Olímpio Miranda, 280 – Alto da Boa Vista, Campos do Jordão)
• 20 de julho (segunda-feira), às 20h – Estação Motiva Cultural (Praça Júlio Prestes, 16 – Campos Elíseos, São Paulo)
Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados, a partir das 12h, três dias antes de cada apresentação, pelo site oficial do festival.